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Türkiye'de ikinci: FSRU terminali devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Her platformda gururla müjdesini verdiğimiz Türkiye'nin ikinci FSRU terminalini Hatay Dörtyol'da devreye alıyoruz. Kapasitesi itibarıyla da rekor büyüklükteki bir tesisi milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
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