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Türkiye'nin ilk GYO sukuk ihracı gerçekleşti

Türkiye’nin ilk GYO Sukuk İhracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihraç edildi.
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