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"Türkiye’yi ön sıralara getirmeyi hedefliyoruz"

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında toplandı.
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