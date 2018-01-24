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"Turşucu köy"den günde 10 TIR ürün çıkıyor

Türkiye'nin turşu üretiminde önde gelen merkezlerden olan Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üreticiler, havaların soğumasıyla yurt içi ve dışından artan taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. "Turşucu köy" olarak bilinen Gedelek'ten günde 10 TIR turşu çıkıyor.
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