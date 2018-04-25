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TÜSİAD, 24 Haziran tarihinden memnun

TÜSİAD Başkanı Bilecik, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin, "24 Haziran, belirsizliğin de bir an önce ortadan kalkmasını sağladığı için, böyle baktığımız zaman da olumlu noktalarını görüyoruz." dedi.
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