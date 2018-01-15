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"Elektrik bakımından ülkemize yük olmayan, tam tersine katkıda bulunan tesise sahip olmuş oluyoruz"

Kazan Soda'nın açılışında konuşan Erdoğan, "Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2 bin 200 kişiyi istihdam edecek olması iftihar verici bir tablodur" dedi.
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