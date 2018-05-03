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"Ülkenin kalkınması kırsalla başlar"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İli Yatırımları programında konuştu. Fakıbaba, Ülkenin kalkınmasını tarımla, kırsalla başladığını söyledi.
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