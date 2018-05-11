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“Üreticimiz depo kirası ödemeden ürününü bekletebilecek”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "TMO'nun 80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri"nde konuştu. Fakıbaba, “Üreticimiz depo kirası ödemeden ürününü bekletebilecek. Kira deposunu biz karşılayacağız.” dedi.
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