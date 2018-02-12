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Üreticiler, düşen fiyatlardan endişeli

Türkiye'de turp üretiminin yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Turp üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, düşen fiyatlardan endişe duyuyor.
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