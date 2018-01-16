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"Yatırım yaparak sorunları çözebiliriz"

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Edirne'de kurulu Modavizyon fabrikasının 2017 yılında ihracatını yüzde 30 arttırdığını ifade ederek, "Dünyaca ünlü markalar için ürettiğimiz ürünleri, dünyanın 88 farklı ülkesine gönderiyoruz" dedi.
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