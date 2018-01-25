ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

"İhracatta yeni pazarlara ulaşmanızda daima yanınızdayım"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Gala Programında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, geçen yılki kısmi ekonomik daralmalara rağmen yüzde 14 büyüyen mobilya sektörünün, ekonominin büyümesine katkı verdiğini belirtti.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.