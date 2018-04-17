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"Yenilenebilir enerjide çok ciddi bir rekabet var"

Çeşitli ülkelerden 30 ilgili bakanın katıldığı Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'nda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.
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