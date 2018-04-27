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Yerli yapay diş köklerine "ABD vizesi"

Küresel Türk medikal markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen DTI İmplant, Kocaeli'de ürettiği yüzde 100 yerli yapay diş köklerini ABD'ye ihraç etmeye hazırlanıyor.
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