e-DÜNYA
18 °C

'Yerli yemek kartı hayatı kolaylaştıracak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının hizmete sunulmasıyla kart kullanıcılarının alternatiflerinin artacağını, hayatlarının kolaylaşacağını söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.