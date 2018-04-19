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"Yeşil altın" çiçek açtı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "yeşil altın" olarak da bilinen, baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığı, "bolluk müjdesini" açtığı çiçeklerle verdi.
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