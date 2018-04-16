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Yumurta satışında yeni dönem bugün itibariyle başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Yetiştirme metodu kodu'nu yumurta kabuğuna damgalanmasını zorunlu hale getirdi. Yumurta kabuğunda işletme ve kümes numarası da yer alacak.Tüketiciler, aldıkları yumurtanın nasıl üretildiği hakkında bilgi sahibi olacak.
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