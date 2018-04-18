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Yunanistan'da denizciler greve gitti

Yunan Denizciler Federasyonu (PNO), yabancı bandıralı gemilerin iç hatlarda taşımacılık yapmasına izin verilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla grev kararı alındığını bildirdi.
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