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Zeybekci AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türkiye, (Gümrük Birliği Anlaşması) karar alma mekanizmasında olmamasına rağmen AB değer zincirleri içerisinde olmayı, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda yer almayı başardı" dedi.
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