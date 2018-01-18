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Zeybekci, Senegalli mevkidaşıyla görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Senegal Ekonomi ve Maliye Bakanı Amadou Ba ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zeybekci, Türkiye ile Senegal arasındaki müteahhitlik dışındaki alanlarda da iş birliğine geçilmesine dair son derece önemli gördüğünü söyledi.
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