15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç alev aldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyerek bütün otomobili saran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Haber Merkezi
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Köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönünde seyrederken aniden alev alan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Polis, önlem olarak köprünün her iki yönünü bir süre araç trafiğine kapattı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmalarının ardından köprü, araç yangının yaşandığı en sağdaki şerit haricinde tekrar ulaşıma açıldı.