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2. Ordu Komutanı Temel Burseya Dağı'nda

Zeytin Dağı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu.
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