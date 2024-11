ABD'de Biden-Trump münazarasından sonra bu kez de seçim özel programında Türkiye reklamı!

"İstanbul is the New Cool" başlıklı Türkiye turizm reklamı seçimleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. ABD'li televizyon kanalı CNN'de seçim özel programında verilen reklam aralarında birden fazla kez Türkiye'nin turizm reklamı yayımlandı.

Ne olmuştu?

Mevcut Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'ten önce Demokratların adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi televizyonda münazara gerçekleştirmişti.

CNN'de yayınlanan Biden-Trump tartışması tarihte reklâmla bölünen ilk tartışma olmuş. Dünyanın dikkatle izlediği yayında Türkiye'nin turizm reklamı yer almıştı.