Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki 4 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
Pendik'te, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gişelerde duran tırın arkasından hızla gelen Hyundai marka otomobilin kontrolünü kaybederek tırın altına girdiği anlar yer alıyor. Feci kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetmişti. O anlar saniye saniye kaydedildi
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.
Kazada nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yerindeki inceleme çalışması sürerken bölgede ulaşım, kontrollü sağlanıyor.