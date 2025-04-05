Ankara soğuk havanın etkisinde! Başkente dolu yağdı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla yurdun yağışlı havanın etkisi altına gireceğini günler öncesinden açıkladı. Başkent Ankara'da bugün yağışlı havaya teslim oldu.

Gök gürültülü sağanak yağış uyarılarının art arda yapıldığı başkent Ankara'ya dolu yağdı.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan yağış yer yer doluya dönüştü. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan dolu yağışı vatandaşların kameralarına da yansıdı.

Bir dükkanı su bastı, tır yoldan çıktı

Öte yandan, Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Sincan'da bulunan bir dükkanı su bastı.

Dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Beypazarı ilçesinde de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tır, yoldan çıktı. Kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, kenti etkisi altına alacak yağışlı havaya ilişkin Ankaralıları uyardı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 4 saatlik periyotta Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."