Myanmar’daki 7,7 büyüklüğündeki deprem Tayland'da da yıkıma yol açtı!

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’da yerel saatle 13.30'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, komşu ülkelerde de hissedildi. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yüksek binalarda sarsıntılar güçlü şekilde algılanırken, güvenlik önlemleri kapsamında tahliyeler yapıldı.

17 milyondan fazla kişi yaşıyor

17 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkent bölgesinde alarm sistemleri devreye girerken, apartman ve otel sakinleri merdivenler kullanılarak güvenli alanlara yönlendirildi.

Art arda iki deprem...

USGS’nin verilerine göre, Myanmar’ın başkenti Nepido’nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinde peş peşe iki büyük sarsıntı kaydedildi. İlk olarak 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, kısa süre sonra 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

Depremin çevre ülkelerde de hissedildiği, bölgede korku ve paniğe yol açtığı aktarıldı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının bildirilmediğini açıkladı.