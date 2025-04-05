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ABD'de binlerce kişi Trump ve Musk'ı protesto etmek için sokağa döküldü

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'ın yürüttüğü politikaları protesto etmek için sokaklara döküldü.

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ABD’de Başkan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk'a tepkiler büyümeye devam ediyor. Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde binlerce kişi, "Hand’s Off" (Elini çek) sloganı altında Trump ve Musk'ın yürüttüğü politikalara tepki için protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Ukrayna ve ABD bayrakları ile Boston Şehir Parkı’nda toplanan binlerce gösterici, Trump ve Musk karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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