Kefken’de mayın alarmı! SAS timleri harekete geçti
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen bir mayının SAS timleri tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği sağlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de Kefken açıklarında tespit edilen bir mayının, Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından güvenli şekilde imha edildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, tespit edilen mayın üzerine bölgeye hızla müdahale edildiği belirtildi. SAS timlerinin olay yerine intikali sonrası, mayın emniyete alınarak kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, “Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bölgede deniz güvenliğini sağlamak adına yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.