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ABD’de orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştü

ABD’nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarında devam eden orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı.

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ABD’nin Utah eyaletindeki La Sal dağlarındaki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Şiddetli rüzgarların etkili olduğu bölgedeki orman yangınında alevlerin ateş hortumuna dönüştüğü anlar korku saçtı. O anlar, itfaiye ekipleri tarafından kayda alındı. Eyaletin Arazi Yönetim Bürosu’na (BLM) göre, "nadir" görülen olayda kimse yaralanmadı.

"Utah genelinde 60 bin dönümden fazla alan etkilendi"

BLM’den yapılan açıklamada, Deer Creek Yangını’nın 8 bin 925 dönümlük bir alanda etkili olduğu ve henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Utah genelinde 8 büyük orman yangını toplamda 60 bin dönümden fazla alanı etkiledi ve bu yıl yanan alanların yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor. Yanan alanların çoğu BLM’ye ait olmasa da, itfaiyecilerimiz ve destek personelimiz eyalet genelindeki ortaklarımızla tam bir iş birliği içinde görev başında. Yangın hala yüksek seviyede. Dikkatli olun, tüm yerel kısıtlamalara uyun ve bir sonraki yangını önlemek için üzerinize düşeni yapın" dendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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