ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs'tan Trump’a 'savaşları bitirmek için' Türkiye ile diplomasi çağrısı

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşları sonlandırmak için Türkiye'nin diplomasi alanındaki tecrübelerinden yararlanabileceğini söyledi. Sachs, Türkiye'nin Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'yu çok iyi tanıdığını ve bu bölgelerde etkin bir diplomasi yürüttüğünü belirterek, ABD'nin dış politikasında Türkiye’nin danışmanlık rolü üstlenebileceğini vurguladı.

Sachs, Trump’ın Orta Doğu politikasında barışa odaklanması gerektiğini ifade ederken, iki devletli çözümün önemini hatırlattı. İsrail'in Gazze’deki operasyonlarına sert eleştiriler yönelten Sachs, "ABD’nin Filistin konusunda adım atmaması, kendini dünya sahnesinde izole etmesine neden olacak" dedi.

Orta Doğu'daki barışın önemine değinen Sachs, Filistin devleti kurulmadan bölgedeki huzurun sağlanamayacağını vurguladı. ABD-İsrail politikasında değişim olmazsa Trump yönetiminin Arap dünyası ve İslam ülkeleri ile sorunlar yaşayacağını ifade etti. Sachs ayrıca, Türkiye’nin, ABD'nin Ukrayna konusunda izlediği politikayı gözden geçirmesi için yardımcı olabileceğini de belirtti.