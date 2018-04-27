e-DÜNYA
26 °C

Abdullah Gül sessizliğini bozdu

24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialarla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Gül cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını bildirdi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.