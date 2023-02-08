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Acıya ortak oldular: Yunan devlet televizyonundan duygulandıran açılış

Yunanistan devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı. Klip, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’de büyük bir yıkıma neden oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye intikal ederken, komşu Yunanistan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Türkiye’de yaşanan büyük acıyı paylaşan komşu Yunanistan’ın devlet televizyonu ERT, bu sabah haberlerini Türkçe bir kliple açtı.

Kanalda yayınlanan klipte, Kazım Koyuncu'ya ait olan Şevval Sam'ın seslendirdiği “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı eşliğinde felaketin görüntülerine yer verildi.

O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Video: Twitter / @voiceofhellas

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