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"Afrin harekatında birlik havası var"

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü haklı mücadelede bütün tarafların, bütün siyasilerin bir araya gelmesi lazım." dedi.
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