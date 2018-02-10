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Afrin Harekatı'nda helikopterimiz düşürüldü

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askeri helikopterin düşürüldüğünü belirterek, "Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" dedi.
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