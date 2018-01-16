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"Afrin'e girmek helali hakkımızdır"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helal-i hakkımızdır." dedi.
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