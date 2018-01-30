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"Afrin'e önce ben sonra hep beraber gideceğiz"

TBMM Grup Toplantısı'nda salondaki partililerin "Reis bizi Afrin'e götür." sloganı üzerine Erdoğan, "Kararı verdiğimizde önce ben, sonra hep birlikte gideceğiz." dedi.
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