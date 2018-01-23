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Afrin'in ilk şehidine veda

Afrin'de terör örgütlerine yönelik yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
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