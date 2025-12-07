Alanya’da sağanak yağış D-400 karayolunu etkiledi: Araçlar mahsur kaldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İncekum Mahallesi’nde hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeden geçen D-400 karayolu, yoğun yağış nedeniyle su altında kaldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanakta su altında kalan D 400 karayolunda bazı araçlar mahsur kaldı.
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden geçen D 400 karayolunda yağmur sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken, sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor.
Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.