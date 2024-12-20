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Almanya'da Noel pazarına saldırı: 5 kişi öldü, 41 kişinin durumu ağır

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araba Noel pazarını ziyaret eden kalabalığın arasına daldı. Yaşanan olayda beş kişi hayatını kaybetti.

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bir araç Noel pazarına daldı. Saldırıda dört kişinin öldüğü 200 kişinin yaralandığı, 41 yaralının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda iki Türk vatandaşının da yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını duyurdu.

Saldırganın, 20 yıldır Almanya'da yaşayan bir psikiyatri uzmanı olduğu açıklandı. 

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