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"Almanya'yla işbirliğimizi teröre karşı daha da güçlendireceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile Goslar kentindeki Kaiserpfalz Sarayı'nda görüştü. İki bakan görüşmenin ardından 'diyalog' mesajı verdi.
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