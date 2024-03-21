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Ankara'da kar yağışı etkili oluyor

Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Ankara’nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere’de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın merkezinde de kendini gösterdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı.

Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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