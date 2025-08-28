  1. Dünya Gazetesi
Arjantin Devlet Başkanı Milei’ye linç girişimi

Yolsuzlukla suçlanan ve yerel seçimlere hazırlanan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires'deki kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı. Linç edilmekten son anda kurtulan Milei'nin yaralanmadığı bildirildi.

Başkent Buenos Aires’e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı.

Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü. Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu. Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

Arjantin Buenos Aires’teki yerel seçimler için geri sayım

Arjantin, 7 Eylül’de Buenos Aires'de yerel seçime gidecek. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.

Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.

İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

