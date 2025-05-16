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  4. Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı

Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularını ele almak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşılaması ise gülüşmelere neden oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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