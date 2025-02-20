ASELSAN’ın GÖKTAN sistemi ilk atış testinde tam isabet sağladı

ASELSAN, geliştirdiği GÖKTAN Sistemi'nin atışlı testlerini başarıyla tamamladı. 18 Şubat'ta gerçekleştirilen testte, ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN Mühimmatı, GÖKTAN sayesinde hedefe tam isabet sağladı. Bu yeni sistem, hava platformlarından atılan TOLUN Mühimmatına karadan karaya kullanım yeteneği kazandırarak savunma sanayisinde önemli bir aşamayı temsil ediyor.

GÖKTAN Projesi kapsamında, TOLUN Mühimmatına roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri eklendi. Ayrıca, görev planlama ve atış verilerinin işletimi sağlanarak sistemin etkinliği artırıldı. Test sırasında, roket motorundan ayrılan TOLUN, kanatlarını açarak belirlenen hedefe yönlendirildi ve başarıyla vurdu.

ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliğiyle geliştirilen GÖKTAN Sistemi, kritik hedeflerin platform bağımsız olarak önlenmesine yönelik yenilikçi bir çözüm sunuyor. Sistem, yol noktası tanımlama özelliğinin yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneğine sahip. Ayrıca, platformun manevra yapmasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyeti sağlayarak operasyonel esneklik sunuyor.

GÖKTAN, eğik atış yapabilmesi, çoklu angajman desteği ve ardışık ateşleme özelliğiyle dikkat çekiyor. ASELSAN’ın envanterine katılan bu yeni sistem, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranını artırırken, silahlı kuvvetlerin operasyonel gücünü de önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.