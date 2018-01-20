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"Asıl işgalci Suriyelileri katledenler"

AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de kimler işgalcidir, size açıklayayım. Suriye'de çoluk çocuk demeden katleden herkes işgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu?" dedi.
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