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Askeri araç sevkiyatı drone ile görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vuruldu. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.
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