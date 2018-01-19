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"Asla müsamaha gösterilmeyecek"

AFAD araç teslim töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamaha ile karşılanmayacak." dedi.
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