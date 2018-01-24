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ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.
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