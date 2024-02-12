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  4. Ataşehir'de beton mikseri mendil satan kadını ezdi

Ataşehir'de beton mikseri mendil satan kadını ezdi

Ataşehir'de trafik ışıklarında mendil satan kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kayışdağı Caddesi ile Rumeli Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda mendil satan Asya S, yeşil ışığın yanmasının ardından refüje geçmek üzere ilerlediği sırada, Salim B'nin kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikserinin altında kaldı.

Kadını, beton mikserinin altında bir süre sürüklendikten sonra fark eden sürücü, aracı durdurdu.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asya S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen Asya S'nin eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Asya S'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı.

Sürücü Salim B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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