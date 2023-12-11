Atina'ya 6 yıl sonra kritik ziyaret ne anlama geliyor?
Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte gerçekleştirdiği Dünya'nın Yorumu programında bu hafta Atina'ya 6 Yıl Sonra İlk Ziyaret I Türk Yunan İlişkilerinde Tarihi Açılım (Mı?) konusunu ele alıyor.
Dünya Gazetesi
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Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile birlikte gerçekleştirdiği Dünya'nın Yorumu programında bu hafta Atina'ya 6 Yıl Sonra İlk Ziyaret I Türk Yunan İlişkilerinde Tarihi Açılım (Mı?) konusunu ele alıyor.