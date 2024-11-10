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Bahçeli, "Fikrimin İnce Gülü" ile Atatürk'ü andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı. Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan "Fikrimin İnce Gülü" eşliğinde klasik otomobiliyle turu attı.

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MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.

"Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında." notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve "B" harfi bulunan tespihi dikkati çekti.

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